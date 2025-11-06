Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Dota 2 завершилось событие «Диковинки Квортеро» — награды можно забрать до 14 ноября

В Dota 2 завершилось событие «Диковинки Квортеро» — награды можно забрать до 14 ноября
Аудио-версия:
Комментарии

Valve завершила событие «Диковинки Квортеро» в Dota 2. Оно проходило с начала августа и предлагало игрокам награды за повышение уровня — от сетов и редких эффектов телепорта до эксклюзивных скинов.

Хотя сам ивент уже закончился, игроки всё ещё могут забрать свои награды до 14 ноября включительно. Об этом сообщили датамайнеры, обнаружившие соответствующие строки в коде последнего патча.

Событие стало традиционным аналогом боевого пропуска и позволило прокачивать уровень через обычные матчи. За достижение 100-го уровня открывались все главные косметические награды.

Valve пока не объявила, когда в Dota 2 появится новый сезонный ивент или боевой пропуск — предыдущие активности обычно запускались ближе к зимним праздникам. После 14 ноября также ожидается крупный патч с новым героем.

Материалы по теме
«Kiritych прайм!»: Illidan в восторге от игры керри на FISSURE Playground 2 по Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android