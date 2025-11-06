В Dota 2 завершилось событие «Диковинки Квортеро» — награды можно забрать до 14 ноября

Valve завершила событие «Диковинки Квортеро» в Dota 2. Оно проходило с начала августа и предлагало игрокам награды за повышение уровня — от сетов и редких эффектов телепорта до эксклюзивных скинов.

Хотя сам ивент уже закончился, игроки всё ещё могут забрать свои награды до 14 ноября включительно. Об этом сообщили датамайнеры, обнаружившие соответствующие строки в коде последнего патча.

Событие стало традиционным аналогом боевого пропуска и позволило прокачивать уровень через обычные матчи. За достижение 100-го уровня открывались все главные косметические награды.

Valve пока не объявила, когда в Dota 2 появится новый сезонный ивент или боевой пропуск — предыдущие активности обычно запускались ближе к зимним праздникам. После 14 ноября также ожидается крупный патч с новым героем.