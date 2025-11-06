Финальный трейлер фильма ужасов «Крипер» от режиссёра «Обезьяны» — премьера 4 декабря

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Кинокомпания Neon представила финальный трейлер фильма ужасов «Крипер». Хоррор официально выйдет в кинотеатрах России уже 4 декабря.

Видео доступно на YouTube-канале Rotten Tomatoes Trailers. Права на видео принадлежат NEON.

Сюжет «Крипера» расскажет о девушке Лиз, которую знакомый приглашает провести выходные в её фамильном доме. Наутро хозяин внезапно исчезает, а главная героиня сталкивается с паранормальными явлениями — чтобы выбраться на свободу, ей нужно раскрыть тайну проклятого места.

Режиссёром ленты выступил Осгуд Перкинс — создатель хорроров «Обезьяна», «Собиратель душ» и «Гретель и Гензель». Главные роли в проекте сыграли Татьяна Маслани («Клятва»), Россиф Сазерленд («План Б») и Тесс Дегенштейн («Расследования Мёрдока»).