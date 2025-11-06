Скидки
По сверхпопулярной игре Grow a Garden в Roblox снимут фильм

Популярнейшая игра Grow a Garden получит экранизацию. Как сообщает издание Deadline, продюсерская компания Story Kitchen заключила сделку с разработчиками из студии Splitting Point на создание полнометражной картины по вселенной игры.

У ленты пока нет сюжетных деталей, проект находится на ранней стадии производства. В Story Kitchen лишь отмечают, что это будет кино для всей семьи, которое расскажет «причудливую, эмоциональную и неожиданно эпичную историю о развитии, дружбе и волшебстве».

Grow a Garden — симулятор фермера в духе Stardew Valley, где игроки могут выращивать свой сад, после чего торговать ягодами, фруктами и овощами с другими игроками. Проект создал 16-летний подросток, который сейчас работает над развитием продукта в студии Splitting Point. В августе 2025 года игра установила абсолютный рекорд игровой индустрии — в ней находилось около 22,3 млн пользователей одновременно.

