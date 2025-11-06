Сборы фильма «Мажор в Дубае» превысили 300 млн рублей

6 ноября сборы фильма «Мажор в Дубае» достигли отметки в 300 млн рублей. На достижение этого результата комедии потребовалась неделя — премьера состоялась 30 октября. Лента лидирует в российском прокате, уступая лишь «Папиным дочкам», «Горынычу» и «Алисе в стране чудес».

Фото: ЕАИС

В новом фильме главный герой Игорь отправляется в Дубай, чтобы выручить друга Ваню. Тот, решив заработать на свадьбу, начинает заниматься криптовалютой и в итоге попадает в криминальную авантюру. Чтобы взять верх, мажору предстоит пройти через погони в дюнах и драки с финансовыми головорезами.

Главные роли в комедийном боевике сыграли Павел Прилучный и Павел Чинарёв. Режиссёром выступил Егор Чичканов («И снова здравствуйте!»).