Стартовал второй сезон сериала «Волшебный участок» — вышел первый эпизод

6 ноября состоялась премьера второго сезона сериала «Волшебный участок». Для просмотра уже доступен первый эпизод продолжения — остальные будут выходить еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатре Okko. Всего во второй сезон войдёт восемь эпизодов.

Видео доступно во VK-группе Онлайн-кинотеатр Okko. Права на видео принадлежат Okko.

«Волшебный участок» рассказывает историю бывшего полицейского, который устраивается на работу в участок, чтобы стать достойным опекуном для восьмилетней девочки. События второго сезона разворачиваются в Санкт-Петербурге, где главный герой должен раскрыть тайну гибели руководителя местного ОБСП.

К главным ролям вернулись Николай Наумов (Лёха Попов), Илья Соболев (Гном), Алексей Золотовицкий (Заяц) и другие актёры. Сценаристом и шоураннером вновь выступил Александр Носков.