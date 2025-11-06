Скидки
Сериал Фишер, 3-й сезон (После Фишера. Инквизитор) с Петровым — сюжет, актёры, дата выхода, кадры, фото, когда выйдет

Александр Петров сыграет главную роль в третьем сезоне «Фишера» — новые кадры
Онлайн-кинотеатр Wink показал новые кадры со съёмок третьего сезона сериала «Фишер». Проект получил название «После Фишера. Инквизитор» и выйдет уже в 2026 году.

Главную роль в третьем сезоне сыграет Александр Петров — звезда «Горыныча» и трилогии «Лёд» сыграет следователя Терехова. Вместе с ним в проекте также снимутся Юлия Снигирь («Мастер и Маргарита») и Полина Гухман («Москва слезам не верит: Всё только начинается»).

Фото: Wink

Фото: Wink

Фото: Wink

Фото: Wink

Фото: Wink

Сюжет третьего сезона расскажет о маленьком алтайском городе, где внезапно находят тело местного чиновника. Довольно быстро следователи выясняют, что убийство совершил знаменитый барнаульский маньяк, а все следы ведут к загадочной девушке-Маугли, которая выросла в тайге.

