Для кооп-игры Peak вышел апдейт Roots с гигантскими деревьями

Студии Aggro Crab и Landfall выпустили крупное обновление для кооперативной игры Peak. Апдейт под названием Roots («Корни») уже доступен на ПК в Steam.

Вместе с обновлением в игре появился новый биом Roots с гигантскими деревьями. Игрокам предстоит забраться на всё более высокие растения, используя новое снаряжение, грибы-трамплины и помощь друзей. До 17 ноября биом будет встречаться вторым по счёту, после чего он будет меняться местами с Тропиками.

В апдейте также переработали систему готовки еды — теперь на костре можно поджарить многие, на первый взгляд, несъедобные предметы и получить «неожиданный эффект». В игру также добавили 11 косметических предметов, восемь новых эмоций и другой контент, который геймеры должны найти сами.