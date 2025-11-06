Скидки
Стартовал исторический сериал «Царь ночи» про Россию XX века — вышли два эпизода

6 ноября состоялась премьера сериала «Царь ночи» — нового оригинального сериала онлайн-кинотеатра Premier. Для просмотра уже доступны первые два эпизода, остальные серии будут выходить еженедельно по четвергам. Дебютный эпизод доступен бесплатно во VK-группе стриминга.

Видео доступно во VK-группе Premier. Права на видео принадлежат Premier.

«Царь ночи» рассказывает об историческом периоде России начала XX века. Именно тогда ослабилась власть императора Николая II и начался политический кризис. Главными героями выступают брат и сестра, которые потеряли друг друга после смерти отца. Им предстоит справиться с политическими интригами, чтобы вновь встретить друг друга.

Главные роли в «Царе ночи» сыграли Елизавета Боярская («Адмиралъ»), Владимир Вдовиченков («Бригада») и Максим Митяшин («Батальонъ»). Режиссёром выступил Дмитрий Месхиев — постановщик фильмов «Женская собственность» и «Механическая сюита».

