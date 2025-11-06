Скидки
В кинотеатрах России вышел триллер «Мой сын» с Юлией Снигирь
Аудио-версия:
Комментарии

6 ноября в России состоялась премьера фильма «Мой сын». Остросюжетную драму уже можно посмотреть в кинотеатрах по всей стране.

Видео доступно во VK-группе Атмосфера кино. Права на видео принадлежат «Атмосфере кино».

Триллер рассказывает историю Кати, блестящего адвоката. Ради хорошей жизни девушка идёт на сделку с совестью, участвуя в коррупционных схемах. Пока она занята своими делами, её приёмный сын Лёша пытается вершить правосудие, ведь его тренера и наставника обвиняют в преступлении. Скоро мать и сын оказываются в открытом противостоянии.

Главные роли в фильме сыграли Юлия Снигирь («Мастер и Маргарита»), Леон Кемстач («Слово пацана. Кровь на асфальте»), Павел Табаков («Август») и Алексей Филимонов («Жить»). Режиссёром выступил Вячеслав Клевцов («Март 1943»).

