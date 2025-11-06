Вышел трейлер «К себе нежно» по книге Ольги Примаченко — премьера 2 апреля

«Кинопоиск» представил тизер-трейлер фильма «К себе нежно» — экранизации книги Ольги Примаченко. Драма выйдет в российский прокат 2 апреля 2026 года.

Видео доступно во VK-группе «Кинопоиск». Права на видео принадлежат «Кинопоиск».

Лента расскажет историю Нади — хирурга, который помогает людям слышать, видеть и чувствовать, но сама перестала прислушиваться к себе. Чтобы снова этому научиться, ей предстоит пройти шесть «уроков нежности» — курс «повышения квалификации по собственной жизни».

Главные роли в ленте сыграли Карина Разумовская («Мажор»), Артём Ткаченко («Командир»), Пелагея Невзорова («Два холма») и Ольга Медынич («Мой папа не подарок»). Режиссёром выступил Иван Китаев («Бывшие»).