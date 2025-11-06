Скидки
На матче «Динамо» Москва и ЦСКА прошла премьера новых «Цветняшки-Крут! Ледяное сердце»

Во время матча КХЛ между «Динамо» Москва и ЦСКА на «ВТБ Арене» состоялась премьера новой серии спин-оффа популярного мультсериала «Цветняшки» — проекта «Цветняшки-Крут! Ледяное сердце» от студии Platoshka при поддержке КХЛ.

Анимационный цикл объединяет хоккей и детские ценности: герои учатся работать в команде, справляться с эмоциями и верить в себя. В сериале появился новый персонаж — талисман КХЛ Крут, который помогает друзьям находить силу в спорте.

Показанная на арене серия «Сила броска» рассказывает, как Волчонок У учится превращать злость в энергию для побед. По словам автора проекта Анны Шелегиной, эпизод помогает детям развивать эмоциональный интеллект и учит безопасно выражать чувства.

Вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов отметил:

«Цветняшки-Крут!» показывает, что спорт помогает становиться сильнее и увереннее. Это шаг к тому, чтобы вдохновить новое поколение полюбить хоккей.

Новый сезон мультсериала продолжает миссию доброго, развивающего контента и подчёркивает важную роль спорта в воспитании детей.

