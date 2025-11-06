Вышел ремастер культового квеста «Сибирь» — игра доступна и в России

6 ноября состоялся релиз Syberia Remastered — ремастера культового квеста «Сибирь». Игра уже доступна на ПК, PS5 и Xbox Series с русской озвучкой. Квест также вышел в российском Steam по временной цене в 990 рублей.

Видео доступно на YouTube-канале Microids. Права на видео принадлежат Microids.

Новая «Сибирь» получила обновлённую графику, включая модели персонажей и окружение. Все игровые элементы вместе с интерфейсом, навигацией и управлением подтянули для удобства современных геймеров, а некоторые головоломки сделали более логичными.

Оригинальная Syberia вышла в 2002 году и рассказывала о юристе Кейт Уолкер, которая отправляется на мифический остров, расположенный на Дальнем Востоке в России. Впоследствии проект получил три продолжения, последняя часть серии вышла в 2022 году под названием The World Before.