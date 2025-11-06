Начались съёмки второго сезона сериала «Афоня» с Виктором Бычковым — кадры

Телеканал ТНТ объявил о старте производства второго сезона сериала «Афоня». Съёмки продолжения шоу займут несколько месяцев, после чего проект выйдет на телевидении и в российских онлайн-кинотеатрах в 2026 году.

Второй сезон продолжит историю пенсионера и бывшего педиатра Валентина Семёновича. Кикимора потеряла работу и должна уехать в деревню, но Афоня обещает, что вернёт ей место – для этого ему надо справиться с подлым Кешей. Тем временем в дом, где живёт Семёныч, приезжают спецагенты, бабка-колдунья и бывший следователь соседка Татьяна – и все они разыскивают Афоню.

Кадры со съёмок второго сезона «Афони»

Фото: ТНТ

К своим ролям в сериале вернутся Тимофей Зайцев, Виктор Бычков, Ирина Безряднова, Александр Головин и другие актёры. Режиссёром выступит Михаил Расходников («Шеф»).