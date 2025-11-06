Скидки
В кинотеатрах России вышла комедия «Попутчики» с Александрой Бортич

В кинотеатрах России вышла комедия «Попутчики» с Александрой Бортич
6 ноября в России состоялась фильма «Попутчики». Комедию с Александрой Бортич уже можно посмотреть в кинотеатрах страны.

Видео доступно во VK-группе Наше кино. Права на видео принадлежат «Наше кино».

Главный герой ленты — молодой программист Кирилл, который мечтает продать свой стартап бизнесмену Потапову. По случайности двух героев втягивают в опасную погоню — всё потому, что Потапов из-за амнезии уверен, что застрял в 1990-х годах. Вместе они должны «преодолеть опасные приключения, которые изменят их жизни навсегда».

Главные роли сыграли Виталий Хаев («Калашников»), Александра Бортич («Холоп») и Филипп Ершов («Кракен»). Режиссёром выступил Иван Глубоков — автор сериала «Потерянные».

