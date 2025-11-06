Второй сезон сериала «Золотое дно» выйдет в декабре — новые кадры

Онлайн-кинотеатры «Иви» и Start представили кадры со съёмок второго сезона сериала «Золотое дно». Криминальное шоу вернётся на стриминги в декабре, точную дату назовут позже.

Первый сезон сериала «Золотое дно» вышел в январе 2024 года. Шоу рассказывает историю семьи владельца крупного строительного холдинга, наследники которого вступают в борьбу за миллиардное состояние после его смерти. Дело осложняется тем, что на крупную сумму также претендуют бывший чиновник и бизнес-партнёр покойного. В продолжении «Галактика» попадает под санкции, а региональный предприниматель Верещагин после ссоры с Градовым-старшим решает заполучить все активы компании.

Фото: «Иви»/Start

В продолжении вернутся основные актёры из оригинала: Юлия Снигирь, Павел Попов, Валерий Карпов и Алексей Гуськов. Сценарий сериала вновь написали Сергей Минаев и Дмитрий Минаев, а режиссёрское кресло снова занял Илья Ермолов.