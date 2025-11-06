«Все хотят играть на рояле, а тащить его некому»: Kane о выступлении Team Spirit по CS 2

Тренер Inner Circle Михаил Kane Благин прокомментировал результаты Team Spirit с обновлённым составом. В своём телеграм-канале он отметил, что команда собрана из технически сильных игроков, но в ней не хватает исполнителей, готовых брать на себя вспомогательные роли.

На примере Spirit можно увидеть, как может не работать состав так называемой «мечты». Новые игроки технически очень сильны, но они пришли на позиции, где в первую очередь нужно хорошо помогать. А сейчас понятно, что все хотят играть на «рояле», а тащить его некому :)

После ухода Бориса magixx Воробьёва и Мирослава zont1x Плахоти в Team Spirit пришли Иван zweih Гогин и Андрей tN1R Татаринович. С этими изменениями команда успела выиграть IEM Cologne 2025 и BLAST Bounty Fall 2025, однако на последних турнирах заняла лишь 5-8-е место на ESL Pro League Season 22 и 7-8-е место на IEM Chengdu 2025.

Следующим турниром для Team Spirit станет BLAST Rivals Fall 2025, который пройдёт с 12 по 16 ноября. В стартовом матче команда tN1R сыграет против Team Falcons. Призовой фонд составит $ 350 тыс.