По игре Overcooked снимут реалити-шоу с экстремальной готовкой блюд от Netflix

Популярная серия видеоигр Overcooked скоро получит полноценную экранизацию. Как сообщает издание Deadline, компании A24 и Netflix готовят соревновательное реалити-шоу в духе оригинальных игр.

У будущего проекта уже появились первые детали. Так, участники сериала должны будут проходить кулинарные испытания в самых экстремальных условиях. Шоу сравнивают с другими популярными проектами Netflix — «Пол — это лава» и «Один в один! Сладкие попытки». Даты выхода у экранизации пока нет.

Overcooked — серия игр от студии Ghost Town Games, в которой игроки выступают в роли поваров и готовят различные блюда. Пользователи должны как можно быстрее выполнять заказы клиентов во всё более сложных условиях — от обычной кухни до вершины вулкана. Важной особенностью франшизы стал кооператив до четырёх игроков, где нужно координировать действия поваров.