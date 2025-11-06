Последнее приключение: мрачные постеры пятого сезона «Очень странных дел»

Стриминговый сервис Netflix представил мрачные постеры с героями пятого сезона сериала «Очень странные дела». Финал популярного шоу выйдет в трёх частях: первая — в ночь на 27 ноября, вторая — в ночь на 26 декабря, а последний эпизод — в ночь на 1 января.

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Заключительная серия пятого сезона будет идти больше двух часов. Ранее сообщалось, что в день премьеры его даже покажут в некоторых кинотеатрах как полнометражный фильм.

Сюжет финального сезона «Очень странных дел» продолжит рассказывать историю компании друзей из Хокинса, которые столкнулись с потусторонними силами. Главные герои ищут Векну, чтобы уничтожить его и спасти город, однако монстр исчез. Параллельно правительство ведёт поиски Одиннадцатой и объявляет в Хокинсе карантин.