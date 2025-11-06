Apple будет платить $ 1 млрд в год за нейросеть Gemini от Google — СМИ

Издание Bloomberg сообщило, что компания Apple близка к заключению сделки с Google. По данным источников СМИ, речь идёт об использовании популярной нейросети Gemini.

Так, Apple планирует платить около $ 1 млрд в год за модель искусственного интеллекта. Саму нейросеть компания будет использовать для модернизации голосового помощника Siri. Сейчас идёт работа над завершением всех условий контракта. Официально обе компании пока не заявляли о сделке.

Ранее сообщалось, что Apple рассматривала возможность использовать для голосового помощника другие нейросети, но в итоге решили выбрать Gemini. Технология будет востребована, пока компания не сделает более мощную ИИ. Запустить новую версию Siri планируют весной 2026 года.