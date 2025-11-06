«Запах в костюме был не очень»: Дэниэл Крэйг — о роли штурмовика в «Звёздных войнах»

На шоу SiriusXM гостем стал знаменитый актёр Дэниэл Крэйг («Достать ножи»). Он рассказал о своём небольшом появлении в фильме «Звёздные войны: Пробуждение силы».

По словам артиста, костюм штурмовика, который ему пришлось носить, до него использовали каскадёры. Они работали в пустыне, потому запах в броне был «не очень». Крэйг также рассказал, что костюм был слишком жёстким, потому он неделю не чувствовал большой палец. При этом сама роль его порадовала.

Костюм штурмовика обычно носят многие каскадёры в пустыне, так что пахнут они не очень. Рукава моей брони оказались слишком длинными, да и сам костюм был жёстким, так что я неделю не чувствовал большой палец. Но в остальном всё было отлично.

В седьмом эпизоде «Звёздных войн» 2015 года Дэниэл Крейг сыграл штурмовика, которого главная героиня Рей пытается заставить освободить её из плена. В картине было множество небольших появлений других знаменитостей, включая актёра Саймона Пегга («Типа крутые легавые»), в роли инопланетного скупщика мусора, и композитора Майкла Джаккино («Звёздный путь»), который исполнил роль другого штурмовика.