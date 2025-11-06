Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Ума Турман дала пикантный совет дочери перед съёмками у Квентина Тарантино

Ума Турман дала пикантный совет дочери перед съёмками у Квентина Тарантино
Комментарии

На подкасте Good Hang гостем стала звезда сериала «Очень странные дела» Майя Хоук. Она рассказала о съёмках в фильме «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино.

По словам актрисы, её мама Ума Турман, которая уже не раз работала с культовым режиссёром, дала ей только один совет перед началом работы над картиной. Она сказала дочери, чтобы девушка не снимала обувь перед Тарантино, который известен своим пристрастием снимать ступни на камеру.

Мама дала мне только один совет: «Не снимать обувь перед Тарантино».

Ранее Тарантино объяснял, что любовь к женским ногам у него появилась не просто так. Он рассказывал, что другие культовые режиссёры, включая Альфреда Хичкока, выбирают подобный ракурс, чтобы создать интересный кадр.

О лучших фильмах Тарантино:
Квентин Тарантино назвал три своих лучших фильма
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android