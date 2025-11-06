Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Huawei представила ультратонкий смартфон Mate 70 Air за 48 тыс. рублей

Huawei представила ультратонкий смартфон Mate 70 Air за 48 тыс. рублей
Комментарии

Компания Huawei анонсировала новый смартфон Mate 70 Air. Ультратонкий гаджет уже поступил в продажу, но пока только в Китае. Дата выхода в остальном мире пока неизвестна.

Фото: Huawei

Устройство имеет толщину в 6,6 мм, что на 1 мм больше, чем у другого ультратонкого смартфона Apple 2025 года — iPhone Air. Гаджет также получил семидюймовый экран и аккумулятор в 6500 мАч.

Всего для покупки доступно две версии Mate 70 Air: с оперативной памятью 12 ГБ и 16 ГБ. Смартфон также имеет четыре камеры на задней панели, включая 12-мегапиксельный телеобъектив. Стоимость устройства составит 4199 юаней (около 48 тыс. рублей).

О другом устройстве Huawei:
Huawei представила первый в мире ноутбук со складным экраном за 267 тыс. рублей
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android