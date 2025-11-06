Huawei представила ультратонкий смартфон Mate 70 Air за 48 тыс. рублей

Компания Huawei анонсировала новый смартфон Mate 70 Air. Ультратонкий гаджет уже поступил в продажу, но пока только в Китае. Дата выхода в остальном мире пока неизвестна.

Фото: Huawei

Устройство имеет толщину в 6,6 мм, что на 1 мм больше, чем у другого ультратонкого смартфона Apple 2025 года — iPhone Air. Гаджет также получил семидюймовый экран и аккумулятор в 6500 мАч.

Всего для покупки доступно две версии Mate 70 Air: с оперативной памятью 12 ГБ и 16 ГБ. Смартфон также имеет четыре камеры на задней панели, включая 12-мегапиксельный телеобъектив. Стоимость устройства составит 4199 юаней (около 48 тыс. рублей).