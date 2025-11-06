Скидки
Гремлины 3 (2027): дата выхода, сюжет, кто снимет

«Гремлины 3» выйдут осенью 2027 года — его снимет режиссёр «Один дома» и «Гарри Поттера»
Компания Warner Bros. объявила о начале работы над фильмом «Гремлины 3». Премьера продолжения культовой дилогии состоится 19 ноября 2027 года.

Исполнительным продюсером картины вновь выступит Стивен Спилберг. Режиссёром триквела станет Крис Коламбус — постановщик культовых «Один дома» и «Гарри Поттер и философский камень», а также сценарист первых «Гремлинов». Ранее сообщалось, что актёр Зак Галлиган, который сыграл в первых двух фильмах серии главную роль, готов вернуться в третьей части.

«Гремлины» вышли в 1984 году, за это время стали культовыми. Картина рассказывает о необычном зверьке Магвае, который оказывается в любящей, но безответственной семье. Один из героев проливает на него воду, а потом кормит после полуночи, что приводит к появлению жутких существ Гремлинов, которые начинают громить всё вокруг. Вторая часть серии вышла в 1990 году, с тех пор СМИ сообщали о работе над сценарием триквела.

