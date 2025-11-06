Скидки
Фильм Майкл, Майкл Джексон (2026): дата выхода, где смотреть, трейлер

Вышел тизер фильма «Майкл» про Майкла Джексона — премьера 24 апреля 2026 года
Компания Lionsgate представила первый тизер биографического фильма «Майкл». Картина выйдет в мировом прокате 24 апреля 2026 года.

Видео доступно на YouTube-канале Lionsgate Movies. Права на видео принадлежат Lionsgate

Лента посвящена культовому музыканту Майклу Джексону. В байопике затронут многие этапы жизни исполнителя, начиная от непростой судьбы и заканчивая его самыми громкими выступлениями. По словам матери легендарного музыканта, она рада, что наследие сына никуда не денется.

Главную роль сыграл племянник легендарного музыканта Джафар Джексон. Режиссёром выступил Антуан Фукуа — автор фильмов «Великий уравнитель» и «Левша». Изначально биографическая картина должна была выйти в апреле 2025 года, но после её перенесли на 3 октября, а следом — на 2026 год.

