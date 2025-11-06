Трейлер мюзикла «Завещание Анны Ли» с Амандой Сайфред — выход 25 декабря

Компания Searchlight Pictures представила трейлер фильма «Завещание Анны Ли». Премьера драматического мюзикла состоится 25 декабря.

Видео доступно на YouTube-канале Searchlight Pictures. Права на видео принадлежат Searchlight Pictures.

Картина рассказывает о реальной истории Анны Ли, которая основала большое религиозное движение. Её последователи считали, что англичанка — женское воплощение Христа. Фильм посвящён её пути от простой работницы в Англии до основания собственной коммуны в США.

Главные роли в ленте сыграли Аманда Сайфред («Отверженные»), Льюис Пуллман («Топ Ган: Мэверик») и Томасин Маккензи («Кролик Джоджо»). Режиссёром выступила Мона Фаствольд («Переполненная комната»).