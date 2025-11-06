Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Российский режиссёр Василиса Кузьмина снимет фильм «Ничья земля» со звездой «Тихого места»

Российский режиссёр Василиса Кузьмина снимет фильм «Ничья земля» со звездой «Тихого места»
Комментарии

Издание Deadline сообщило, что компания AF Films начала разработку триллера No Man’s Land («Ничья земля»). Режиссёром картины выступит российский постановщик Василиса Кузьмина, известная по биографическому фильму «Никки».

Действие картины развернётся во времена гражданской войны в Венгрии. Главная героиня по имени Магда стала лидером сообщества женщин, но когда её сын возвращается с фронта, другие девушки начинают относиться к нему с ненавистью.

Главную роль в картине сыграет звезда «Прометея» и «Девушки с татуировкой дракона» Нуми Рапас. В фильме также примет участие актриса Миллисент Симмондс («Тихое место»).

О другом популярном фильме:
«Лило и Стич» в России: стоит ли смотреть «Горыныча»
«Лило и Стич» в России: стоит ли смотреть «Горыныча»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android