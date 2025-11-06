Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

FalleN стал новым амбассадором BetBoom

FalleN стал новым амбассадором BetBoom
Комментарии

Букмекерская компания BetBoom объявила о сотрудничестве с бразильским киберспортсменом Габриэлем FalleN Толедо — двукратным чемпионом мэйджоров по Counter-Strike и одним из самых известных игроков в истории дисциплины.

Как отметил директор по маркетингу BetBoom Михаил Артемьев, организация ценит вклад Толедо в развитие бразильской сцены и его работу с молодыми игроками.

Габриэль сделал многое для популяризации CS в Бразилии — от тренерских инициатив до создания собственных школ и турниров. Рад видеть его в числе наших партнёров.

Ранее BetBoom заключила двухлетнее партнёрство с организацией FURIA, логотип букмекера появился на форме состава клуба по Counter-Strike 2.

Материалы по теме
«FURIA — один из претендентов на победу на мэйджоре»: Pimp — о шансах бразильцев в CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android