FalleN стал новым амбассадором BetBoom

Букмекерская компания BetBoom объявила о сотрудничестве с бразильским киберспортсменом Габриэлем FalleN Толедо — двукратным чемпионом мэйджоров по Counter-Strike и одним из самых известных игроков в истории дисциплины.

Как отметил директор по маркетингу BetBoom Михаил Артемьев, организация ценит вклад Толедо в развитие бразильской сцены и его работу с молодыми игроками.

Габриэль сделал многое для популяризации CS в Бразилии — от тренерских инициатив до создания собственных школ и турниров. Рад видеть его в числе наших партнёров.

Ранее BetBoom заключила двухлетнее партнёрство с организацией FURIA, логотип букмекера появился на форме состава клуба по Counter-Strike 2.