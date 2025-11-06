Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел тизер мультсериала по «Очень странным делам» — премьера в 2026 году

Вышел тизер мультсериала по «Очень странным делам» — премьера в 2026 году
Комментарии

Компания Netflix представила видео с первыми кадрами мультсериала по знаменитому шоу «Очень странные дела». Премьера анимационного проекта состоится на стриминговом сервисе в 2026 году.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Сериал получил название «Очень странные дела: Истории из 85-го». В видео создатели оригинального шоу братья Даффер рассказали, что всегда мечтали сделать проект в стиле мультфильмов, которые показывали в их детстве.

Над шоу работают Эрик Роблес и Flying Bark Productions, известные по сериалу-антологии Random Cartoons и проекту «Фанбой и Чам Чам». Подробности сюжета пока неизвестны. На кадрах видно, что в мультсериале появятся персонажи из оригинальных «Очень странных дел».

О другом сериале Netflix:
Каким получился «Ведьмак» без Генри Кавилла: обзор четвёртого сезона
Каким получился «Ведьмак» без Генри Кавилла: обзор четвёртого сезона
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android