Вышел трейлер второго сезона «Перси Джексона и Олимпийцев» — премьера 10 декабря

Компания Disney представила трейлер второго сезона сериала «Перси Джексон и Олимпийцы». Шоу стартует 10 декабря на стриминговых сервисах Hulu и Disney+.

Видео доступно на YouTube-канале Disney Plus. Права на видео принадлежат Disney.

Сюжет второго сезона шоу основан на произведении «Море чудовищ» из оригинальной серии книг. Перси и его друзья вновь отправляются в опасное путешествие. На этот раз им предстоит преодолеть Море чудовищ, чтобы найти легендарное Золотое руно и спасти Лагерь полукровок.

Консультантом и сценаристом шоу вновь выступил автор оригинальных книг Рик Риордан. Главные роли сыграли Уокер Скобелл («Проект «Адам»), Леа Джеффрис (»Империя") и Арьян Симхадри («Уилл и Грейс»).

