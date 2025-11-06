ESL FACEIT Group отменила турниры ESL Impact по CS 2 и ESL One Asia по Dota 2

ESL FACEIT Group прекратила проведение женской лиги ESL Impact по Counter-Strike 2 и серии турниров ESL One Asia по Dota 2. Решение принято в рамках стратегии достижения самоокупаемости компании.

Об отмене мероприятий сообщил журналист Ричард Льюис в своём блоге. По его данным, дальнейших масштабных изменений в турнирной деятельности ESL FACEIT не ожидается — руководство заявило о достижении устойчивого финансового положения.

Ранее, в феврале 2024 года, компания провела сокращение около 15% сотрудников по всему миру. ESL Impact была запущена в 2022 году как женская киберспортивная лига по Counter-Strike. Турниры ESL One Asia по Dota 2 проводились с 2020 года и были ориентированы на команды из Азиатского региона.