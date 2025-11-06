m0NESY занял 24-е место в рейтинге Forbes самых ценных брендов российских спортсменов

Снайпер состава Team Falcons по CS 2 Илья m0NESY Осипов вошёл в топ-30 рейтинга Forbes самых ценных персональных брендов российских спортсменов в 2025 году, заняв 24-ю позицию. В прошлом году он располагался на 17-м месте.

Согласно публикации Forbes, к 20 годам Осипов стал одной из главных звёзд киберспорта. В 2022 году европейская команда G2 приобрела его за $ 600 тыс.— на тот момент крупнейший трансфер российского игрока. В апреле 2025 года он перешёл в саудовскую команду Team Falcons.

В сезоне-2024/2025 m0NESY выиграл BLAST Premier: Fall Final и BLAST Premier: World Final. В составе Falcons он занял вторые места на IEM Melbourne, BLAST Rivals Spring и ESL Pro League Season 22, а также третье — на Esports World Cup — 2025.

В рейтинге 2025 года Осипов опередил футболистов Александра Соболева, Алексея Батракова и Максима Глушенкова, фигуриста Петра Гуменника, теннисистку Диану Шнайдер и шахматиста Яна Непомнящего. Лидерами списка стали хоккеист Александр Овечкин, боец UFC Ислам Махачев и боксёр Артур Бетербиев.