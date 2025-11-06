Скидки
Первый показ «Аватара 3: Пламя и пепел» пройдёт 1 декабря в Лос-Анджелесе

Первый показ «Аватара 3: Пламя и пепел» пройдёт 1 декабря в Лос-Анджелесе
Издание Deadline раскрыло дату первого показа фильма «Аватар 3: Пламя и пепел». Картину продемонстрируют в Лос-Анджелесе в кинотеатре Dolby 1 декабря.

После первого показа ленту начнут показывать в разных кинотеатрах по всему миру. В мировое турне отправятся режиссёр серии Джеймс Кэмерон и исполнители главных ролей. Предварительные показы состоятся в Китае, Италии, Испании, Японии, Великобритании, Австралии и Канаде.

Мировая премьера «Аватара 3» состоится 19 декабря. Лента расскажет историю агрессивного клана На’ви, который обитает возле вулканов. Также в картине сменится основной рассказчик: вместо Джейка Салли историю поведает его сын Лоак. Сейчас постановщик Джеймс Кэмерон также работает над четвёртой и пятой частями серии: они выйдут в 2029 и 2031 годах соответственно.

Документальный фильм о «Аватарах»:
Вышел трейлер докфильма о создании «Аватаров» Джеймса Кэмерона
