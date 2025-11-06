Faker установил рекорд чемпионата мира по League of Legends по числу уникальных чемпионов

Мидер T1 Ли Faker Сан Хёк сыграл на 14 разных чемпионов на Worlds — 2025 по League of Legends — это рекорд турнира по количеству уникальных пиков в одном розыгрыше.

Достижение стало возможным благодаря системе Fearless Draft, применяемой на всех матчах плей-офф. В рамках этой системы чемпионы, однажды выбранные в серии best-of-3 или best-of-5, не могут быть повторно использованы.

Faker может увеличить показатель в финале с KT Rolster, который состоится 9 ноября в 10:00 мск. В случае победы он станет шестикратным чемпионом мира и первым игроком в истории, выигравшим три титула подряд.

Предыдущий рекорд принадлежал саппорту Чо BeryL Геон Хи: он использовал 12 уникальных чемпионов на Worlds 2021 и 13 — на Worlds 2022.

Worlds — 2025 по League of Legends проходит с 14 октября по 9 ноября. На турнире выступают 17 команд, которые сражаются за призовой фонд в размере $ 5 млн.