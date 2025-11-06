Большой трейлер мультфильма «Арко» с Марком Руффало и Натали Портман — выход 14 ноября

Студия Neon представила большой трейлер мультфильма Arco («Арко»). Премьера фантастической анимационной картины состоится 14 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале IGN Movie Trailers. Права на видео принадлежат Neon.

Лента повествует о 10-летнем мальчике по имени Арко, который живёт в мире далёкого будущего. По сюжету он случайно попадает в 2075 год и обнаруживает, что планете грозит катастрофа. Сразу после этого Арко заводит дружбу с девочкой Айрис. Вместе им предстоит спасти Землю и вернуть главного героя домой.

Главные роли в картине озвучили знаменитые актёры Голливуда: Уилл Феррелл («Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар»), Марк Руффало («Мстители: Финал») и Натали Портман («Чёрный лебедь»). Режиссёром выступил французский постановщик Уго Бьенвеню — автор мини-сериала «Человек-муравей».