BLAST разрешил клубам выставлять академию на турнирах по CS 2 при условии отказа от слота

BLAST обновил регламент перед стартом BLAST Rivals Fall — 2025 по Counter-Strike 2, разрешив организациям использовать академические составы на турнирах при соблюдении условий, направленных на предотвращение конфликта интересов.

Согласно новой версии правила, академический состав может участвовать в турнире до тех пор пока не достигнет той же стадии, на которой находится основной состав клуба. Если академия пройдёт в основную стадию, она обязана сняться и передать слот следующей команде по результатам отбора.

Кроме того, в рулбук введено формальное определение конфликта интересов между организациями, игроками и командами. Сокращено время подготовки на офлайн-ивентах — с 45 до 30 минут. Тренерам разрешили общаться с игроками во время онлайн-матчей.

На онлайн-турнирах теперь требуется минимум три игрока из региона проведения соревнования в составе. Отказ от участия после получения инвайта или неявка на квалификацию влекут за собой штрафы. Также внедрён механизм устного предупреждения как официальная мера дисциплинарного воздействия.

Ранее BLAST полностью запрещал участие более одного состава от одной организации, что ограничивало возможности для развития молодых команд.

BLAST Rivals Fall — 2025 пройдёт с 12 по 16 ноября. Турнир станет первым в новом сезоне, проводимым по обновлённому регламенту.