Расписание плей-офф IEM Chengdu — 2025 по CS 2

Сегодня, 7 ноября, на IEM Chengdu 2025 по Counter-Strike 2 начнётся стадия плей-офф — впереди ещё один насыщенный день матчей! Все встречи будут в формате best-of-3 (до двух побед), финал же в best-of-5.

Стадия будет идти в формате Single-Elimination, то есть без нижней сетки. Проигравшие команды сразу же покинут чемпионат, заняв пятое—шестое места и заработав $ 12,5 тыс.

Расписание плей-офф IEM Chengdu 2025, 7 ноября:

  • 9:30. Astralis Европа — Team Vitality Европа.
  • 12:45. FURIA Южная Америка — The MongolZ Азия.

Турнир IEM Chengdu — 2025 проходит в Китае с 3 по 9 ноября в формате LAN. В борьбе за призовой фонд в $ 300 тыс. участвуют 16 команд.

