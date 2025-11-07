Выход GTA 6 опять перенесли: теперь на 19 ноября 2026 года

Rockstar Games объявила о новом переносе GTA 6 — теперь игра выйдет только 19 ноября 2026 года .

Это уже второй перенос игры: изначально обещали выпустить до конца 2025-го, затем 26 мая 2026-го, а теперь уже 19 ноября 2026-го.

Разработчики объяснили перенос потребностью в дополнительном времени для финальной полировки боевика.

Мы приносим извинения за добавленное время ожидания, понимаем, что оно и так было долгим, но эти дополнительные месяцы позволят нам завершить игру с тем уровнем качества, которого вы ожидаете и которого заслуживаете.

GTA 6 создаётся для PS5 и Xbox Series. Боевик не заявлен для выхода на других платформах, включая ПК или Nintendo Switch 2.