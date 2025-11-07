Расписание матчей плей-офф BLAST Slam IV по Dota 2

Сегодня, 7 ноября, начнутся матчи стадии плей-офф на BLAST Slam IV по Dota 2. Все встречи будут в формате best-of-3 (до двух побед), финал же в best-of-5.

Стадия будет идти в формате Single-Elimination, то есть без нижней сетки. Проигравшие команды сразу же покинут чемпионат, заняв третье-четвёртое места и заработав $ 20 тыс.

Расписание матчей BLAST Slam IV на пятницу, 7 ноября:

10:00. MOUZ (Европа) — Team Spirit (Россия) ;

; 13:30. Aurora Gaming (Европа) — HEROIC (Южная Америка).

За матчами можно следить на Twitch и YouTube каналах студии RLG, которая освещает весь чемпионат.

BLAST Slam IV проходит с 14 октября по 9 ноября. В турнире примут участие 12 команд, которые разыграют $ 1 млн призовых. Чемпионат состоится в формате LAN в Сингапуре.