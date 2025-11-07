Скидки
Звезда «Американской истории ужасов» Сара Полсон сыграет в четвёртом сезоне «Монстра»

По данным СМИ, Сара Полсон, звезда сериала «Американская история ужасов», ведёт переговоры, чтобы исполнить роль серийной убийцы Эйлин Уорнос в четвёртом сезоне сериала «Монстр» Райана Мерфи.

Само собой, новый сезон посвятят не Уорнос, однако, скорее всего, персонаж появится в качество камео и будет показано его влияние на других женщин-убийц.

Как было объявлено ранее, четвёртый сезон «Монстра» будет посвящён делу Лиззи Борден. Девушка жила в Массачусетсе в конце XIX века. В 1892 году её обвинили в убийстве отца и мачехи топором в их общем доме. В итоге Борден была оправдана, но жестокость, с которой Лиззи совершила преступление, привлекла внимание всей страны и способствовала тому, что Борден стала частью массовой культуры.

