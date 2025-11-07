Игру Marvel 1943: Rise of Hydra снова перенесли — в этот раз на неопределённый срок

Разработчики экшена Marvel 1943: Rise of Hydra объявили о его очередном переносе. В прошлый раз релиз откладывали на начало 2026 года, теперь же срок не определён. Авторам просто нужно больше времени на полировку проекта.

Фото: Skydance New Media

Игра должна показать оккупированный Париж времён Второй мировой войны. Действующими лицами станут четыре героя, в том числе известные персонажи Marvel — Капитан Америка, Чёрная Пантера, солдат Гэбриель Джонс и шпионка Ваканды Нанали. Вместе они попытаются остановить «Гидру».

За разработку отвечает студия Skydance New Media, которую возглавляет сценаристка Uncharted Эми Хеннинг.