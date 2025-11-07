Появились первые пять минут финального сезона «Очень странных дел»
Netflix поделился первыми пятью минутами финального сезона «Очень странных дел». Ролик лежит в свободном доступе в том числе на YouTube.
В первые минуты нам показывают момент из прошлого, когда Уилл Байерс исчез, будучи ребёнком. В ролике видно, как мальчик пытался выживать в Изнанке и даже давал отпор Демогоргону.
Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.
Продолжение знаменитого мистического проекта выйдет в трёх частях: первая стартует уже 26 ноября и будет состоять из четырёх эпизодов, вторую часть выпустят 25 декабря (в ней три эпизода), а последнюю серию увидим 31 декабря.
