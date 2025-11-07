Скидки
Появились первые пять минут финального сезона «Очень странных дел»

Появились первые пять минут финального сезона «Очень странных дел»
Netflix поделился первыми пятью минутами финального сезона «Очень странных дел». Ролик лежит в свободном доступе в том числе на YouTube.

В первые минуты нам показывают момент из прошлого, когда Уилл Байерс исчез, будучи ребёнком. В ролике видно, как мальчик пытался выживать в Изнанке и даже давал отпор Демогоргону.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Продолжение знаменитого мистического проекта выйдет в трёх частях: первая стартует уже 26 ноября и будет состоять из четырёх эпизодов, вторую часть выпустят 25 декабря (в ней три эпизода), а последнюю серию увидим 31 декабря.

