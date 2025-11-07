Скидки
Съёмки киноремейка «Моаны» полностью завершены

Актёр Дуэйн Джонсон заявил, что съёмки киноремейка «Моаны» полностью завершены. Производство картины стартовало в ноябре 2024 года.

Джонсон исполнил роль полубога Мауи, а главного персонажа сыграла молодая актриса Кэтрин Лага. Деталей сюжета картины нет, но известно, что это будет именно ремейк, то есть сюжетную суть оригинала трогать не будут, а лишь переведут её в формат кино.

Премьера фильма «Моана» состоится 10 июля 2026 года. Оригинальный мультфильм «Моана» дебютировал в кинотеатрах в ноябре 2016 года. Лента получила ряд наград, в том числе «Грэмми» за лучшую песню, написанную для визуальных медиа.

