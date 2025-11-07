Съёмки киноремейка «Моаны» полностью завершены
Поделиться
Актёр Дуэйн Джонсон заявил, что съёмки киноремейка «Моаны» полностью завершены. Производство картины стартовало в ноябре 2024 года.
Джонсон исполнил роль полубога Мауи, а главного персонажа сыграла молодая актриса Кэтрин Лага. Деталей сюжета картины нет, но известно, что это будет именно ремейк, то есть сюжетную суть оригинала трогать не будут, а лишь переведут её в формат кино.
Премьера фильма «Моана» состоится 10 июля 2026 года. Оригинальный мультфильм «Моана» дебютировал в кинотеатрах в ноябре 2016 года. Лента получила ряд наград, в том числе «Грэмми» за лучшую песню, написанную для визуальных медиа.
Комментарии
- 7 ноября 2025
-
09:44
-
09:11
-
09:00
-
08:32
-
07:49
-
07:17
-
07:10
-
00:12
-
00:01
- 6 ноября 2025
-
20:59
-
20:58
-
20:39
-
20:37
-
20:00
-
20:00
-
19:52
-
19:29
-
19:20
-
19:14
-
18:38
-
17:50
-
17:17
-
16:53
-
16:33
-
16:00
-
15:25
-
14:41
-
14:19
-
14:12
-
13:53
-
13:50
-
13:33
-
13:16
-
12:51
-
12:37