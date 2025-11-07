Стартовал сериал «Из многих» от авторов «Во все тяжкие»
Сегодня на Apple TV начал выходить долгожданный сериал «Из многих» от Винса Гиллигана, создателя «Во все тяжкие» и соавтора «Лучше звоните Солу».
Сюжет сериала рассказывает о писательнице, которая создаёт исторические любовные романы и сама не воспринимает их всерьёз. Героиня отправляется в пресс-тур, посвящённый её новой книге, и узнаёт, что всё население планеты неожиданно поразил некий вирус счастья. Все люди стали радостными, кроме самой писательницы.
Главную роль в «Из многих» сыграла Рэй Сихорн («Компаньоны»). Вышли два первые эпизода, всего будет девять серий.
Трейлер шоу
Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple TV.
