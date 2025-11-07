Гарет Эдвардс почти договорился, чтобы снять следующий «Мир Юрского периода»

По словам инсайдера Джеффа Снейдера, режиссёр Гарет Эдвардс, снявший «Мир Юрского периода: Возрождение», находится на финальной стадии переговоров о съёмках новой части франшизы.

Деталей следующего «Мира Юрского периода» нет, хотя некоторые говорят, что это будет прямой сиквел «Возрождения», а значит, к своим ролям могут как минимум вернуться Скарлетт Йоханссон и Джонатан Бейли.

«Мир Юрского периода: Возрождение» — полноценный перезапуск культовой франшизы. По сюжету картины учёные и военные отправляются на поиски крупнейших динозавров, чтобы с помощью их ДНК создать новое мощное лекарство. События фильма разворачиваются примерно через пять лет после финала «Господства».