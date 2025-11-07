Скидки
Гарет Эдвардс почти договорился, чтобы снять следующий «Мир Юрского периода»

Гарет Эдвардс почти договорился, чтобы снять следующий «Мир Юрского периода»
По словам инсайдера Джеффа Снейдера, режиссёр Гарет Эдвардс, снявший «Мир Юрского периода: Возрождение», находится на финальной стадии переговоров о съёмках новой части франшизы.

Деталей следующего «Мира Юрского периода» нет, хотя некоторые говорят, что это будет прямой сиквел «Возрождения», а значит, к своим ролям могут как минимум вернуться Скарлетт Йоханссон и Джонатан Бейли.

«Мир Юрского периода: Возрождение» — полноценный перезапуск культовой франшизы. По сюжету картины учёные и военные отправляются на поиски крупнейших динозавров, чтобы с помощью их ДНК создать новое мощное лекарство. События фильма разворачиваются примерно через пять лет после финала «Господства».

