Звезда Marvel Хейли Этвелл сыграет с Джерардом Батлером в боевике «Эмпайр-Сити»

По данным издания Deadline, звезда Marvel Хейли Этвелл присоединилась к актёрскому составу боевика «Эмпайр-Сити». Она сыграет вместе с известным актёром Джерардом Батлером.

В «Эмпайр-Сити», когда в знаменитом нью-йоркском небоскрёбе Клайборн-билдинг происходит захват заложников, пожарный Ретт, его отряд и его жена, сотрудница полиции Нью-Йорка Дэни, должны пробиться через здание, чтобы спасти пленников.

Режиссёром фильма выступит Майкл Мэтьюз («Любовь и монстры»), а сценарий написали Брайан Такер и С. Крейг Залер. Даты старта съёмок и выхода картины нет.

Картину пока не выкупила ни одна прокатная компания.

