Звезда Marvel Хейли Этвелл сыграет с Джерардом Батлером в боевике «Эмпайр-Сити»
Поделиться
По данным издания Deadline, звезда Marvel Хейли Этвелл присоединилась к актёрскому составу боевика «Эмпайр-Сити». Она сыграет вместе с известным актёром Джерардом Батлером.
В «Эмпайр-Сити», когда в знаменитом нью-йоркском небоскрёбе Клайборн-билдинг происходит захват заложников, пожарный Ретт, его отряд и его жена, сотрудница полиции Нью-Йорка Дэни, должны пробиться через здание, чтобы спасти пленников.
Режиссёром фильма выступит Майкл Мэтьюз («Любовь и монстры»), а сценарий написали Брайан Такер и С. Крейг Залер. Даты старта съёмок и выхода картины нет.
Картину пока не выкупила ни одна прокатная компания.
Комментарии
- 7 ноября 2025
-
11:14
-
10:30
-
09:44
-
09:11
-
09:00
-
08:32
-
07:49
-
07:17
-
07:10
-
00:12
-
00:01
- 6 ноября 2025
-
20:59
-
20:58
-
20:39
-
20:37
-
20:00
-
20:00
-
19:52
-
19:29
-
19:20
-
19:14
-
18:38
-
17:50
-
17:17
-
16:53
-
16:33
-
16:00
-
15:25
-
14:41
-
14:19
-
14:12
-
13:53
-
13:50
-
13:33
-
13:16