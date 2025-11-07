Вышел фильм «Франкенштейн» Гильермо дель Торо

Сегодня на Netflix состоялась премьера фильма «Франкенштейн», который снял Гильермо дель Торо. Картина доступна на сервисе, но официально он не работает в России.

Картина рассказывает о докторе Викторе Франкенштейне, который путём страшных экспериментов создал настоящее чудовище, представляющее опасность для всех живущих людей.

Главные роли в фильме сыграли Оскар Айзек («Лунный рыцарь»), Кристоф Вальц («Бесславные ублюдки»), Джейкоб Элорди («Солтбёрн») и Миа Гот («Обитель теней»). Гильермо дель Торо пытался экранизировать «Франкенштейна» много лет, однако добрался до него лишь после того, как выпустил для Netflix «Кабинет редкостей» и «Пиноккио».

