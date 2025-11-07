Вышел новый постер сериала «Тоннель» с Елизаветой Боярской в главной роли

Онлайн-кинотеатр KION поделился свежим постером сериала «Тоннель» с Елизаветой Боярской в главной роли. На нём можно увидеть персонажа актрисы, которая стоит на фоне таможни.

Свежий постер «Тоннеля»

Фото: KION

Сериал расскажет о неподкупной таможеннице, которая работает на границе с Финляндией. Чтобы заставить её сотрудничать, местная мафия похищает её мужа — теперь девушке придётся идти на контакт, чтобы вернуть любимого.

Главные роли исполнили Елизовета Боярская, Сергей Гилев, Таисья Калинина, Даниил Страхов, Влад Фурман, Александр Семчев. Закрытая премьера «Тоннеля» состоялась на фестивале «Новый сезон».