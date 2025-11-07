Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел новый постер сериала «Тоннель» с Елизаветой Боярской в главной роли

Вышел новый постер сериала «Тоннель» с Елизаветой Боярской в главной роли
Комментарии

Онлайн-кинотеатр KION поделился свежим постером сериала «Тоннель» с Елизаветой Боярской в главной роли. На нём можно увидеть персонажа актрисы, которая стоит на фоне таможни.

Свежий постер «Тоннеля»

Фото: KION

Сериал расскажет о неподкупной таможеннице, которая работает на границе с Финляндией. Чтобы заставить её сотрудничать, местная мафия похищает её мужа — теперь девушке придётся идти на контакт, чтобы вернуть любимого.

Главные роли исполнили Елизовета Боярская, Сергей Гилев, Таисья Калинина, Даниил Страхов, Влад Фурман, Александр Семчев. Закрытая премьера «Тоннеля» состоялась на фестивале «Новый сезон».

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android