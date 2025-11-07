«Я не в курсе, что сейчас с Senzu»: Techno — о бывшем тиммейте в CS 2

Рифлер TheMongolz Мухбольд Techno Сухбаяр прокомментировал уход Азбаяра Senzu Мункболда из состава по CS 2. По словам игрока, решение стало для него неожиданностью.

Я не в курсе, что сейчас с Senzu, для меня всё это случилось внезапно. Ничего не знаю, клянусь, но мы с mzinho до сих пор дружим с ним.

Senzu покинул TheMongolz перед стартом IEM Chengdu 2025. Организация не раскрыла деталей решафла, а сам киберспортсмен заявил, что уход не был спонтанным. Вскоре после этого он сменил ник в Instagram (продукт компании Meta, запрещённой в РФ) на despairr999 («отчаяние») и удалил все свои страницы в соцсетях.

Место Senzu занял 28-летний Унудельгер controlez Баасанджаргал, который уже помог TheMongolz выйти в плей-офф IEM Chengdu, обыграв Team Spirit. Впереди — главное испытание: мэйджор в Будапеште, где обновлённый состав попробует доказать, что способен на большее и без Senzu.