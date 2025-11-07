Скидки
Раскрыто название сериала по «Майору Грому» — премьера в 2026 году

«Кинопоиск» объявил, что сериал по «Майору Грому» будет называться «Майор Гром: Игра против правил». Вместе с этим показали и его логотип.

Фото: «Кинопоиск»

Будущее шоу расширит киновселенную и расскажет истории новых персонажей вокруг майора полиции Игоря Грома. Ожидается, что в проекте появятся сцены и локации, которых не было в фильмах, и новые герои. Вполне возможно, проект выступит связующим звеном между «Игрой» и следующей большой картиной в серии.

К главным ролям вернулись Тихон Жизневский и Любовь Аксёнова. Шоураннером выступил Олег Трофим, режиссёр оригинальных картин.

«Майор Гром: Игра против правил» выйдет на «Кинопоиске» в 2026 году, точную дату пока не говорят.

