«Я съел слишком много попкорна»: Том Круз побывал на премьере фильма «Бегущий человек»

Аудио-версия:
6 ноября состоялась ранняя мировая премьера фильма «Бегущий человек» — экранизации знаменитого романа Стивена Кинга. Примерно за неделю до выхода ленты картину официально представили в Лондоне, показ посетил в том числе Том Круз.

Звезда «Миссии невыполнима» и многих других боевиков решил поддержать своего друга Глена Пауэлла, с которым снимался в фильме «Топ Ган: Мэверик». Круз похвалил своего коллегу и съёмочную команду, а также пожаловался на то, что съел слишком много попкорна.

Фото: Соцсети Тома Круза

Ещё один отличный вечер с друзьями в кино! Это было здорово, поздравляю! Я смеялся, ёрзал на кресле и съел слишком много попкорна.

Официальная премьера «Бегущего человека» по всему миру состоится 13 ноября. Лента расскажет историю Бенджамина Ричардса, проживающего в тоталитарных США. Ради спасения своей больной дочери он участвует в реалити-шоу «Бегущий человек», в котором ему предстоит выжить в течение 30 дней после того, как за ним начинает охотиться элитный отряд киллеров. До России картина доберётся 20 ноября неофициальными способами.

